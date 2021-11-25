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Журналист The Athletic: рекорд Овечкина поражает, ведь его главным соперником был Овечкин

Журналист The Athletic: рекорд Овечкина поражает, ведь его главным соперником был Овечкин
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Журналист The Athletic Дом Люшишин прокомментировал очередное достижение форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Напомним, 36-летний российский нападающий в игре с «Монреалем» установил рекорд «Вашингтона» по количеству очков в первых 20 матчах сезона. На счету Овечкина 33 результативных действия.

«Это особенно поражает, если учитывать, что его основным соперником был 20-35-летний Овечкин, который был… довольно хорош», – написал Люшишин в «Твиттере».

36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду в матче с «Монреалем» 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Теперь у него 33 (15+18) очка в 20 играх сезона.

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