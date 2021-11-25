Представители ИИХФ и ФХР осмотрели «Арену Омск»

Представители Федерации хоккея России (ФХР) совместно с международной федерацией хоккея (ИИХФ) вместе с министром спорта Омской области Дмитрием Крикорьянцем осмотрели «Арену Омск» и оценили темпы её строительства.
«Я нахожу «Арену» как снаружи, так изнутри впечатляющей. Результат, который мы увидели поражает. Уверен, что вы успеете закончить строительство в срок», – цитирует спортивного директор ИИХФ Кристиана Хофштеттера официальный сайт «Авангарда».
«То, что мы видели на презентации и на объекте своими глазами – набор помещений полностью соответствует функционалу чемпионата. Видим, что проводится большая работа. После чемпионата и в Омске, и в Новосибирске останутся прекрасные объекты, которые будут использоваться спортсменами», – добавил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
Напомним, что первенство мира по хоккею среди юниоров до 20 лет пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023-го. Наравне с Омском международное событие будет принимать Новосибирск.
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