Представители ИИХФ и ФХР осмотрели «Арену Омск»

Представители Федерации хоккея России (ФХР) совместно с международной федерацией хоккея (ИИХФ) вместе с министром спорта Омской области Дмитрием Крикорьянцем осмотрели «Арену Омск» и оценили темпы её строительства.

«Я нахожу «Арену» как снаружи, так изнутри впечатляющей. Результат, который мы увидели поражает. Уверен, что вы успеете закончить строительство в срок», – цитирует спортивного директор ИИХФ Кристиана Хофштеттера официальный сайт «Авангарда».

«То, что мы видели на презентации и на объекте своими глазами – набор помещений полностью соответствует функционалу чемпионата. Видим, что проводится большая работа. После чемпионата и в Омске, и в Новосибирске останутся прекрасные объекты, которые будут использоваться спортсменами», – добавил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Напомним, что первенство мира по хоккею среди юниоров до 20 лет пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023-го. Наравне с Омском международное событие будет принимать Новосибирск.