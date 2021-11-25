Бобровский: я из маленького городка в России, и все, что у меня есть – это упорный труд
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением о своей игре.
«Я из маленького городка в России, и все, что у меня есть – это упорный труд. Мне пришлось пробиться в НХЛ, где я должен быть хоккеистом, которым я являюсь. Мне нравится игра, и мне нравится всё в ней», – цитирует Бобровского «Твиттер» «Флориды».
В текущем сезоне Бобровский провёл 12 матчей и во всех из них пропустил минимум одну шайбу. За «Флориду» голкипер выступает с сезона-2019/2020.
Помимо Флориды Бобровкий играл в НХЛ за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Также он выступал за новокузнецкий «Металлург» и петербургский СКА.
В текущем сезоне «Флориды» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 31 очко в 19 играх.
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