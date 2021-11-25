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«Делает бум». КХЛ показала жесткий силовой приём Миронова на Пулккинене

«Делает бум». КХЛ показала жесткий силовой приём Миронова на Пулккинене
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Вчера, 24 ноября, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Трактор». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась в овертайме со счётом 7:6 (2:1, 3:1, 1:4, 1:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова. Защитник москвичей Андрей Миронов применил жёсткий силовой приём против форварда челябинцев Теэму Пулккинена.

КХЛ отреагировала на хит Миронова: «Делает Бум», – написал аккаунт лиги в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Динамо» 28 ноября встретится в Москве со «Спартаком».

В текущем сезоне Миронов провёл 32 матча и набрал в них восемь очков: забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. «Динамо» после 32 игр занимает второе место в таблице Западной конференции, уступая одно очко финскому «Йокериту».

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