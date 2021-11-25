Гавриков: все хотят представлять свою страну на Олимпиаде, но сейчас не думаю об этом

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал об игре одноклубника — Егора Чинахова, а также о шансах на попадание в Олимпийскую сборную России.



«Все хотят попасть в команду и представлять свою страну на Олимпиаде. Насколько часто я думаю об этом? Не так часто сейчас, потому что игры идут через день вплоть до февраля. Это сумасшедшее количество игр, перелётов. В первую очередь фокусируюсь на этом. Если будешь фокусироваться на своей игре и на игре команды, всё будет получаться, то тренерский штаб сборной всегда следит. Поэтому не нужно, наверное, сейчас об этом думать, а жить сегодняшним днём, идти от игры к игре. На сколько мы знаем, НХЛ ещё может отказаться от участия вплоть до 10 января.



Чинахов? Сейчас Егор играет в одном звене с Силлинджерем и Ворачеком. Ворачек, как опытный боец, их ведёт в нужном направлении. Егор – молодец, я очень за него рад. По началу у него не так хорошо получалось, он не мог себя найти, как применить свои сильные стороны. Все знают, что у него прекрасное катание, бросок… Здесь немного другой хоккей, ему потребовалось время, чтобы адаптироваться и найти себя. Ему поначалу было непросто, живя в отеле и чувствуя себя не в своей тарелке, всё для него было в новинку. Сейчас проходит время, он уже адаптируется, понимает, что от него хотят, где он может сыграть проще, где может уже обострить. Пошли голы, передачи, они нашли понимание с Силлинджерем и Ворачеком, что не может не радовать.



У него и в быту всё наладилось. После того, как ему сказали, что он точно остаётся в команде, он может спокойно снять себе квартиру и не переживать о том, что ему опять нужно что-то платить. Возможно именно этой уверенности ему и не хватает. Именно этой уверенности, наверное, ему и не хватало. Его начали ставить и в большинство, стало гораздо больше игрового времени», — приводит слова Гаврикова официальный сайт НХЛ на русском языке.