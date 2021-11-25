Гарипов: я люблю свой город и «Ак Барс» — Кубок Гагарина-2018 всегда будет особенным

Голкипер «Трактора» Эмиль Гарипов рассказал о победе в Кубке Гагарина в составе «Ак Барса» в 2018 году.



«Мысли сразу после того, как „Ак Барс“ повёл 1:0 в финальном матче с ЦСКА? Да, я посмотрел на время, подумал: «Блин, сколько там ещё? 18 минут… Сейчас полетят...». Слава Богу, выстояли.



Первые минут десять ничего не понимал. Такое было непонятное состояние. Это мечта — выиграть Кубок там, где ты начинал в шесть лет свой путь в хоккее. Я прошёл юниорку, молодёжку, Высшую лигу, потом попал в первую команду — а там такие легенды как Морозов, Зарипов, Никулин. Находиться с ними в одной раздевалке это уже была большая мечта для меня. Меня впечатлило их отношение к окружающим, их уважение к врачам, массажистам — всему персоналу. И до сих пор, когда приезжаю в Казань и проезжаю мимо базы — такая ностальгия, охота туда завернуть, всё-таки я там почти всю хоккейную жизнь прожил.



Я люблю свой город, свой родной клуб — поэтому для меня этот Кубок всегда будет особенным.



Первой позвонил после игры жене — только она тогда ещё была моей девушкой. Она была на игре, но сразу после уехала домой. А в раздевалку спускались папа с мамой и братишка.



Кубок Гагарина — очень тяжёлый? Я чуть не упал, не ожидал, что настолько! Меня реально назад чуть повело, когда я его поднял — но ничего, удержался. Данис Зарипов мне передал его, хотя бы предупредил — он-то в пятый раз его поднимал уже (улыбается).



Часто говорят, что в плей-офф счёт каждого матча вообще не важен — это так или иначе победа или поражение в серии? Конечно, не важен. Если ты всё будешь выигрывать 7:6 или 5:4, это хорошо, но для уверенности, конечно, лучше поменьше пропускать.



Какой раунд был самым тяжёлым? Первый, потому что приходилось летать в Хабаровск. Пятая игра с «Амуром» поэтому была очень важной: выигрываем — значит проходим дальше, проигрываем — снова летим на Дальний Восток. Выиграли.



В какой момент понял, что команда близка к тому, чтобы взять Кубок? Я не думал об этом — просто играл каждую игру. Но когда мы выиграли две игры в Магнитогорске и повели 3:1 в серии, я почувствовал, что у нас действительно сильная команда. С Челябинском была тяжёлая, вязкая серия. А финал легко играл. Психологически уже ничего не давило. Нужно было просто хорошо готовиться и показывать свою лучшую игру», — цитируют Гарипова «Единицы».