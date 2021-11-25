Кожевников — о Хартли и сборной Канады: получится, весь цикл готовили себе соперника на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова Алексея Житника про Олимпийские игры, а также интервью Вячеслава Быкова про главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.



«Сезон КХЛ только набирает ход, выводы делать рано, поэтому в эти дни больше удивило то, что происходит за пределами хоккейных площадок. Честно скажу, мне очень не понравилось интервью из Нью-Йорка олимпийского чемпиона Алексея Житника. Оно меня просто напрягло!



То, в котором Житник рассказал, как Северная Америка уже готовится к тому, что НХЛ может не поехать на Олимпиаду в Китай. Шансы на это он оценил в 60 процентов, хотя у меня мнение другое.



Но ещё больше не понравилось то, что, по словам Житника, сборная Канады может пригласить в Пекин тренера «Авангарда» Боба Хартли. Вот это будет история! Получится, что весь этот олимпийский цикл на средства нашей крупнейшей госкомпании мы сами готовили себе соперника для главного турнира четырёхлетия.



Надеюсь, эта нелепица так и останется анекдотом, а не превратится в реальность…



Тем не менее у канадской школы в нашем хоккее немало сторонников? Знаете, меня недавно повеселил не только Питерс, но и Слава Быков. В своём интервью Вячеслав Аркадьевич из своего швейцарского «далеко» в очередной раз вступился за Хартли, который, по его словам, занимается воспитанием игроков для сборной России, предложил всем подумать над натурализацией и под конец обозвал меня «цензором».



Откровенно говоря, меня вся эта словесная мишура мало волнует. Давайте о главном. Общался со многими прославленными ветеранами нашего хоккея и все задают один вопрос: почему Быков в ноябре так резко занялся пиаром Хартли? Тот самый Быков, который много лет говорил о своём негативном отношении к иностранным тренерам в России. И вдруг теперь перед Олимпиадой у человека вдруг произошла революция в сознании.



Есть пара версий. Возможно, Славе не нравятся те канадские тренеры, которые работают у него в Швейцарии, — и он пиарит для олимпийского плана «Б» сборной Канады их конкурента из КХЛ.



Другая версия — Хартли близок Быкову по характеру. Оба привыкли работать в России в тепличных условиях, с лучшими составами и опытными мастерами, с удобным судейством. Тут, как говорится, кукушка хвалит петуха...



Если говорить о молодых, то как Быков их сторонился, так сторонится и Хартли. Мичков и Мирошниченко шли в юниорских сборных едва ли не на равных, но посмотрите: сегодня первый — звезда КХЛ, а второй деградирует в ВХЛ. А как блестяще начинал в молодёжке и «Авангарде» защитник Чистяков, которого Хартли в последние месяцы маринует в запасе. Список готов продолжать.



Чинахов и Грицюк? Так Чинахов убежал из «Авангарда» явно раньше времени, хотя сегодня мог бы быть лидером и клуба, и сборной. У Грицюка пока есть какое-то минимальное доверие, но, думаю, и он обречён пойти по пути Чистякова. Кстати, ещё год назад в «Авангарде» были отличные центры под сборную — Семёнов и Костин. Но обоих, играющих на самой дефицитной позиции для национальной команды, мы тоже потеряли — они тоже предпочли уехать от «великого тренера» в Америку, без особых шансов на успех», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.