Защитник «Торпедо» Марин был удалён до конца игры за силовой приём против Савицкого

В эти минуты в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и нижегородским «Торпедо». На 15-й минуте второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.



На 14-й минуте первого периода удаление до конца встречи получил защитник «Торпедо» Марк Марин. Он совершил силовой приём против нападающего «Барыса» Кирилла Савицкого, атаковав его в область головы и шеи. Судьи приняли решение просмотреть эпизод, после чего удалили Марина до конца игры.

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Отметим, что заброшенными шайбами во встрече отметились хоккеисты «Барыса»: Коди Куник, Якоб Лилья и Линден Вей.