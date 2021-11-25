Крикунов: «Амур» поспешил с решением по Воробьёву. Гендиректор лёд видел только в виски

Экс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об уходе из «Амура» Владимира Воробьёва, а также об игре «Витязя» в нынешнем сезоне под руководством Юрия Бабенко. Напомним, что оба специалиста входили в тренерский штаб Крикунова в московском «Динамо».
«По Воробьёву „Амур“ поспешил очевидно. Он всего там игр шесть-семь же провёл, у него отец умер, он уезжал. Это несерьёзно, что так быстро его поменяли. Это всё из-за того, что гендиректор клуба (Роман Крамарь. — прим. „Чемпионата“) лёд видел только в виски.
По Бабенко я не пойму, в чём дело. Хороший состав, у меня в „Динамо“ даже не было такого первого звена. Лучшее звено лиги у него в „Витязе“. Непонятно мне, почему результата нет», — приводят слова Крикунова «РИА Новости Спорт».
- 25 ноября 2021
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