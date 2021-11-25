Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: «Амур» поспешил с решением по Воробьёву. Гендиректор лёд видел только в виски

Крикунов: «Амур» поспешил с решением по Воробьёву. Гендиректор лёд видел только в виски
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об уходе из «Амура» Владимира Воробьёва, а также об игре «Витязя» в нынешнем сезоне под руководством Юрия Бабенко. Напомним, что оба специалиста входили в тренерский штаб Крикунова в московском «Динамо».

«По Воробьёву „Амур“ поспешил очевидно. Он всего там игр шесть-семь же провёл, у него отец умер, он уезжал. Это несерьёзно, что так быстро его поменяли. Это всё из-за того, что гендиректор клуба (Роман Крамарь. — прим. „Чемпионата“) лёд видел только в виски.

По Бабенко я не пойму, в чём дело. Хороший состав, у меня в „Динамо“ даже не было такого первого звена. Лучшее звено лиги у него в „Витязе“. Непонятно мне, почему результата нет», — приводят слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021