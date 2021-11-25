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Журналист НХЛ: Овечкин должен быть претендентом на звание MVP уже сейчас

Журналист НХЛ: Овечкин должен быть претендентом на звание MVP уже сейчас
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Журналист Национальной хоккейной лиги Том Джулитти поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем регулярном сезоне.

«Учитывая количество отсутствующих игроков «Кэпиталз» (включая всё второе звено) и их нынешние результаты, Овечкин должен быть в списке претендентов на звание MVP уже после четверти сезона. Хотя очевидно, что ещё предстоит долгий путь», — написал Джулитти в «Твиттере».

В текущем чемпионате 36-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых набрал 33 (15+18) результативных очка при показателе полезности "+15".

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 20 матчей набрав 29 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Флоридой» (27 ноября).

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