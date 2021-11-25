«Металлург» по буллитам обыграл минское «Динамо», отыгравшись с 0:4 за один период

Счёт в матче на 11-й минуте открыл форвард минчан Александр Суворов с передачи Мальте Стрёмвалля. На 13-й минуте в ситуации «5 на 4» удвоил преимущество «Динамо» Артём Демков, ему ассистировали Тейлор Бек и Адам Альмквист.



На 25-й минуте Адам Альмквист забросил третью шайбу в ворота «Металлурга», голевой пас на счету Стрёмвалля. На 37-й минуте форвард Тайлер Граовац стал автором четвёртого гола «Динамо».



На четвёртой минуте третьего периода «Металлург» сумел забросить свою первую шайбу во встрече, отметился Брендан Лайпсик, результативные баллы также заработали Анатолий Никонцев и Артём Земчёнок. Через шесть минут «Магнитка» отличилась во второй раз, автором заброшенной шайбы стал Семён Кошелев, ассистенты — Артём Минулин и Линус Хультстрём.

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На 53-й минуте в ситуации «4 на 4» хозяева забросили третью шайбу, отличился Филипп Майе, которому голевой пас отдали Артём Земчёнок и Николай Голдобин.



В серии буллитов точными оказались попытки Семёна Кошелева и Джоша Карри.