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«Витязь» одержал первую победу за семь матчей, по буллитам переиграв «Салават Юлаев»

«Витязь» одержал первую победу за семь матчей, по буллитам переиграв «Салават Юлаев»
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Подмосковный «Витязь» по буллитам одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Нападающий хозяев Виктор Тихонов отличился на шестой минуте встречи, голевая передача на счету Пётра Хохрякова и Павла Коледова. На 27-й минуте «Витязь» сравнял счёт, в меньшинстве отличился финский нападающий Нико Оямяки, ему ассистировал Фёдор Малыхин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За пять секунд до конца второго периода в большинстве отличился нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин с передачи Николая Кулёмина. На 43-й минуте «Витязь» сравнял счёт во второй раз, автором заброшенной шайбы стал нападающий Илья Аркалов.

Отметим, что в овертайме «Витязь» провёл 1 минуту и 27 секунд без вратаря, использовав дополнительного полевого игрока.

В серии буллитов в составе гостей забросили Илья Аркалов и Нико Оямяки, у хозяев — Александр Кадейкин.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Б
Витязь
Московская область
1:0 Тихонов (Хохряков, Коледов) – 05:43' (5x5)   1:1 Оямяки (Малыхин) – 26:40' (4x5)   2:1 Кадейкин (Кулёмин) – 39:55' (5x4)   2:2 Аркалов – 42:49' (5x5)   2:3 Оямяки – 65:00' (ПБ)
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