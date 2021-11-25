«Витязь» одержал первую победу за семь матчей, по буллитам переиграв «Салават Юлаев»

Подмосковный «Витязь» по буллитам одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).
Нападающий хозяев Виктор Тихонов отличился на шестой минуте встречи, голевая передача на счету Пётра Хохрякова и Павла Коледова. На 27-й минуте «Витязь» сравнял счёт, в меньшинстве отличился финский нападающий Нико Оямяки, ему ассистировал Фёдор Малыхин.
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За пять секунд до конца второго периода в большинстве отличился нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин с передачи Николая Кулёмина. На 43-й минуте «Витязь» сравнял счёт во второй раз, автором заброшенной шайбы стал нападающий Илья Аркалов.
Отметим, что в овертайме «Витязь» провёл 1 минуту и 27 секунд без вратаря, использовав дополнительного полевого игрока.
В серии буллитов в составе гостей забросили Илья Аркалов и Нико Оямяки, у хозяев — Александр Кадейкин.
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