Гендиректор «Трактора» — о Тертышном: хотел бы, чтобы он оставался у нас всю свою карьеру

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал выступление в нынешнем сезоне форварда клуба Никиты Тертышного, а также рассказал о трансферной политике команды.



«Никита просто умница, молодец, настолько здорово играет. Помимо его голов и очков, которые находятся на поверхности, мне нравятся его нестандартные решения, которые он принимает. Видно, что его хоккейный IQ на очень высоком уровне. Его контракт действует в текущем и следующем сезоне, и я сам хотел бы, чтобы Никита оставался в „Тракторе“ в течение всей своей карьеры.



Мы работаем в направлении селекции, но если и будет какое-то усиление, то оно должно быть реальным. Чтобы просто показать свою активность — мы так не хотим. Какую позицию мы хотим усилить, пока не скажем — это будет понятно, когда трансфер состоится. Мы находимся в постоянном контакте с тренерским штабом, все зоны роста нами определены, знаем, что нам необходимо, и в этом направлении мы работаем», — приводит слова Савина ТАСС.