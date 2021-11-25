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Воробьёв: сказал игрокам «Металлурга», что они могут сделать камбэк. Они вышли и сделали

Воробьёв: сказал игрокам «Металлурга», что они могут сделать камбэк. Они вышли и сделали
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (5:4, бул.).

«Два периода Минск здорово играл, наказывал нас за ошибки. Хороший гол они забили в большинстве. В третьем периоде нам отступать было некуда. В раздевалке привёл пример «Трактора», который отбился с 1:5 накануне в игре с московским «Динамо». Сказал ребятам: вы можете это сделать и сделаете! Они… вышли и сделали.

Почему начинал Олкинуора? У нас вратари играют в соответствии с определённым планом, по очереди. Зернову не хватало такого гола – трудового? Думаю, ему надо было такой гол забить. Но и вся команда, мы были нацелены на ворота, но нас туда не пускали. Такой гол надо было забить, скажу так», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.

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