Воробьёв: сказал игрокам «Металлурга», что они могут сделать камбэк. Они вышли и сделали

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (5:4, бул.).
«Два периода Минск здорово играл, наказывал нас за ошибки. Хороший гол они забили в большинстве. В третьем периоде нам отступать было некуда. В раздевалке привёл пример «Трактора», который отбился с 1:5 накануне в игре с московским «Динамо». Сказал ребятам: вы можете это сделать и сделаете! Они… вышли и сделали.
Почему начинал Олкинуора? У нас вратари играют в соответствии с определённым планом, по очереди. Зернову не хватало такого гола – трудового? Думаю, ему надо было такой гол забить. Но и вся команда, мы были нацелены на ворота, но нас туда не пускали. Такой гол надо было забить, скажу так», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.
- 25 ноября 2021
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:35
-
20:16
-
20:02
-
19:43
-
19:37
-
19:35
-
19:06
-
18:59
-
18:36
-
18:15
-
17:49
-
17:26
-
17:04
-
16:44
-
16:36
-
16:17
-
16:00
-
15:45
-
15:25
-
15:10
-
14:50
-
14:35
-
14:27
-
13:52
-
13:21
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
11:55
-
11:35
-
11:20
-
11:03