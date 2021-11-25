Клод Жюльен возглавит сборную Канады, если НХЛ не приедет на Олимпийские игры – 2022
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Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил в «Твиттере» имя тренера, который может возглавить сборную Канады на Олимпийских играх 2022 года, если Национальная хоккейная лига откажется от участия в хоккейном турнире.
При таком раскладе в Пекин, скорее всего, команду в качестве наставника повезёт Клод Жюльен, известный по работе в «Монреаль Канадиенс» и «Бостон Брюинз». Он также возглавит команду на Кубке Шпенглера.
В штаб также в качестве помощника войдёт Брюс Будро, ранее возглавлявший «Вашингтон Кэпиталз», «Анахайм Дакс» и «Миннесоту Уайлд».
Напомним, в случае, если НХЛ отправится на Олимпиаду, то сборную Канады возглавит действующий наставник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер. В его штаб войдут Барри Тротц, Брюс Кэссиди и Питер Дебур.
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