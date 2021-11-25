Лямся — о 2:3 с «Витязем»: сильно разочарованы. Нужно подумать, что делать с первым звеном

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Витязем» (2:3, бул.).



«Сильно разочарованы, что не смогли выиграть. После паузы на матчи сборных, у нас наступил непростой период. Мы стараемся, но плохо получается созидать. Несмотря на то, что выиграли два матча в гостях, мы не можем найти нашу игру в атаке и забивать как прежде. Нам нужно продолжать трудиться, за один день не наберёшь форму. Нам нужно вернуть нашу игру.



С чем связаны трудности игры в атаке? У нас было много матчей, потом болезнь и перерыв на матчи сборных. Мы толком не могли тренироваться, а только играли.



Удивлён, что высокооплачиваемые игроки не смогли дважды забить в пустые ворота? В раздевалке все понимают ответственность. Это хоккей, так случается. Все хотели победить, не могу жаловаться, что ребята не были настроены.



Что с Хартикайненом? Нам нужно подумать над этим. Первое звено не набирает очки уже три игры. Мы ждали от них другой игры. Нужно подумать, как им помочь.



Перед началом сезона закладываешь план тренировок, но из-за болезни этот план нарушился. Мы откатились назад. Сейчас нужно больше анализировать нашу игру и вернуться к тем моментам, которые приносили очки команде», – приводит слова Лямся «Горобзор.Ру».