Кошелев — о 5:4 с «Динамо» Мн: думаю, болельщики получили удовольствие. Мы тоже кайфанули!

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Семён Кошелев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (5:4, бул.).



«Первые два периода даже не хочется комментировать. А потом болельщики, думаю, получили удовольствие, от того, как мы вернулись в игру и победили. Мы тоже кайфанули!



В начале третьего периода было важно выстоять в меньшинстве. Потом была задача забить быстрый гол. Мы знали, что, если забьём один, пойдут второй, третий и дальше. Нужен был этот толчок в виде первого гола. Если так выигрываешь, и 5:4 – это здорово. Но, думаю, Минску не очень понравилась эта победа», — приводит слова Кошелева официальный сайт КХЛ.



«Металлург» набрал 53 очка после 32 матчей, возглавляя турнирную таблицу Западной конференции.