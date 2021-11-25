Кошелев — о 5:4 с «Динамо» Мн: думаю, болельщики получили удовольствие. Мы тоже кайфанули!

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Семён Кошелев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (5:4, бул.).
«Первые два периода даже не хочется комментировать. А потом болельщики, думаю, получили удовольствие, от того, как мы вернулись в игру и победили. Мы тоже кайфанули!
В начале третьего периода было важно выстоять в меньшинстве. Потом была задача забить быстрый гол. Мы знали, что, если забьём один, пойдут второй, третий и дальше. Нужен был этот толчок в виде первого гола. Если так выигрываешь, и 5:4 – это здорово. Но, думаю, Минску не очень понравилась эта победа», — приводит слова Кошелева официальный сайт КХЛ.
«Металлург» набрал 53 очка после 32 матчей, возглавляя турнирную таблицу Западной конференции.
- 25 ноября 2021
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