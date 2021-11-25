Журналист Montreal Gazette: если не считать волос, Овечкин и не думает стареть

Журналист Montreal Gazette Стю Коуэн поделилась мнением о российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и его вероятности побить рекорд Уэйна Гретцки.



«Когда Александр Овечкин снимает шлем, из-за седых волос и бороды он выглядит, как один из тех старичков, с которыми я играю в хоккей. В возрасте 36 лет он подходит для игры со стариками, но машина «Вашингтона» по забиванию голов далека от старости. Если не считать волос, Овечкин и не думает стареть.



Он как Том Брэди на коньках – за вычетом прекрасной шевелюры, которой до сих пор обладает 44-летний квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс». Поэтому есть отличный шанс, что Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ», — сказала Коуэн.