Журналист Montreal Gazette: если не считать волос, Овечкин и не думает стареть
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Журналист Montreal Gazette Стю Коуэн поделилась мнением о российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и его вероятности побить рекорд Уэйна Гретцки.
«Когда Александр Овечкин снимает шлем, из-за седых волос и бороды он выглядит, как один из тех старичков, с которыми я играю в хоккей. В возрасте 36 лет он подходит для игры со стариками, но машина «Вашингтона» по забиванию голов далека от старости. Если не считать волос, Овечкин и не думает стареть.
Он как Том Брэди на коньках – за вычетом прекрасной шевелюры, которой до сих пор обладает 44-летний квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс». Поэтому есть отличный шанс, что Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ», — сказала Коуэн.
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