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«Нефтехимик» одержал 4-ю победу за пять матчей, по буллитам переиграв рижское «Динамо»

«Нефтехимик» одержал 4-ю победу за пять матчей, по буллитам переиграв рижское «Динамо»
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Нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов одержал победу над рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

На восьмой минуте счёт открыл форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин, голевая передача на счету Михаила Сидорова и Лукаша Клока. На 39-й минуте сравнял счёт нападающий Рудольф Червены. Он оформил дубль на 42-й минуте, забросив вторую шайбу рижан. Ему ассистировали Лукаш Радил и Патрик Озолс.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 57-й минуте восстановил равновесие в счёте форвард Андрей Чивилёв.

В серии буллитов точными бросками отметились Марат Хайруллин и Евгений Митякин у «Нефтехимика», в составе «Динамо» единственный буллит реализовал Рудольф Червены.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Р
Рига
1:0 Хайруллин (Сидоров, Клок) – 07:44' (5x5)   1:1 Червены – 38:52' (5x5)   1:2 Червены (Радил, Озолс) – 41:58' (5x5)   2:2 Чивилёв – 56:46' (5x5)   3:2 Митякин – 65:00' (ПБ)
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