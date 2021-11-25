«Нефтехимик» одержал 4-ю победу за пять матчей, по буллитам переиграв рижское «Динамо»

Нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов одержал победу над рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».



На восьмой минуте счёт открыл форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин, голевая передача на счету Михаила Сидорова и Лукаша Клока. На 39-й минуте сравнял счёт нападающий Рудольф Червены. Он оформил дубль на 42-й минуте, забросив вторую шайбу рижан. Ему ассистировали Лукаш Радил и Патрик Озолс.

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На 57-й минуте восстановил равновесие в счёте форвард Андрей Чивилёв.



В серии буллитов точными бросками отметились Марат Хайруллин и Евгений Митякин у «Нефтехимика», в составе «Динамо» единственный буллит реализовал Рудольф Червены.