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«Спартак» одержал победу в гостях над «Куньлунем»

«Спартак» одержал победу в гостях над «Куньлунем»
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Московский «Спартак» одержал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:4 (2:2, 4:1, 0:1). Матч прошёл в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились нападающие Спенсер Фу, Клифф Пу и Паркер Фу, а также защитник Джейк Челиос. У «Спартака» отличились дублем защитник Александр Никишин и форвард Александр Хохлачёв, а также по шайбе забросили Эмиль Петтерссон и Йори Лехтеря.

«Спартак» после 33 матчей набрал 36 очков и поднялся на седьмое место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» занимает 11-е место в турнирной таблице на Востоке, имея в своём активе 19 баллов после 32 проведённых встреч.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 6
Спартак
Москва
1:0 Пу (Спроул, Ип) – 03:22' (5x5)   2:0 Фу (Бартли) – 06:50' (5x5)   2:1 Петтерссон (Виртанен, Лехтеря) – 08:08' (5x5)   2:2 Хохлачёв (Лехтеря) – 14:27' (5x5)   2:3 Никишин (Виртанен, Вишневский) – 21:24' (5x4)   2:4 Никишин (Лехтеря, Вишневский) – 24:51' (5x5)   2:5 Хохлачёв (Широков) – 27:12' (5x5)   3:5 Челиос – 28:48' (5x5)   3:6 Лехтеря – 32:18' (5x5)   4:6 Фу (Локхарт, Фрэм) – 59:16' (5x5)
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