«Спартак» одержал победу в гостях над «Куньлунем»

Московский «Спартак» одержал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:4 (2:2, 4:1, 0:1). Матч прошёл в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».



В составе хозяев заброшенными шайбами отметились нападающие Спенсер Фу, Клифф Пу и Паркер Фу, а также защитник Джейк Челиос. У «Спартака» отличились дублем защитник Александр Никишин и форвард Александр Хохлачёв, а также по шайбе забросили Эмиль Петтерссон и Йори Лехтеря.



«Спартак» после 33 матчей набрал 36 очков и поднялся на седьмое место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» занимает 11-е место в турнирной таблице на Востоке, имея в своём активе 19 баллов после 32 проведённых встреч.