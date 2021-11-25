Хартикайнен — о спаде: многими ночами пытаешься уснуть и понять, что не получается в игре
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Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (2:3, бул.).
«Не смогли забить достаточно забить, чтобы одержать победу. Соперник сыграл хорошо. У нас была непростая игра.
С чем связан спад в моей игре? Многими ночами ты пытаешься уснуть и понять, что не получается в игре. Мы должны лучше действовать, быть в лучшей форме. Возможно, есть ментальный момент. Думаю, нужно сконцентрироваться на работе
У «Салавата» был карантин. Это сказывается на команде? Это сказывается ментально. Когда происходят такие моменты, то ты теряешь уверенность. Это влияет на мыслительный процесс», – приводит слова Хартикайнена «Горобзор.ру».
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