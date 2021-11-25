«Ак Барс» в овертайме уступил СКА, отыгравшись по ходу игры с 0:3

Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал победу над «Ак Барсом» во встрече регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0). Матч прошёл в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
На 13-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Андрей Кузьменко. Ему ассистировали Бурдасов и Йоонас Кемппайнен. На 27-й минуте в большинстве СКА увеличил преимущество, отметился Антон Бурдасов, которому голевую передачу отдали Кузьменко и Никита Гусев.
На 35-й минуте третью шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Мэт Робинсон, ассистенты — Гусев и Данила Моисеев. Через минуту хозяева забили первый гол во встрече, благодаря усилиям форварда Никиты Дыняка, результативные баллы также заработали Дмитрий Воронков и Даниил Журавлёв.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Ещё через две минуты в большинстве «Ак Барс» забросил вторую шайбу, автором стал Стивен Кэмпфер. Голевая передача на счету Даниса Зарипова и Дмитрия Кагарлицкого. На 45-й минуте подопечные Дмитрия Квартальнова сравняли счёт, гол забил нападающий Джордан Уил, ему ассистировали Дмитрий Юдин и Константин Лучевников.
На четвёртой минуте овертайма решающий гол забил Никита Гусев.
- 25 ноября 2021
-
23:45
-
23:39
-
23:33
-
23:11
-
23:00
-
22:48
-
22:41
-
22:32
-
22:24
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:46
-
21:32
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:59
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:35
-
20:16
-
20:02
-
19:43
-
19:37
-
19:35
-
19:06
-
18:59
-
18:36
-
18:15
-
17:49
-
17:26
-
17:04