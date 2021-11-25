«Ак Барс» в овертайме уступил СКА, отыгравшись по ходу игры с 0:3

Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал победу над «Ак Барсом» во встрече регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0). Матч прошёл в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».



На 13-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Андрей Кузьменко. Ему ассистировали Бурдасов и Йоонас Кемппайнен. На 27-й минуте в большинстве СКА увеличил преимущество, отметился Антон Бурдасов, которому голевую передачу отдали Кузьменко и Никита Гусев.



На 35-й минуте третью шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Мэт Робинсон, ассистенты — Гусев и Данила Моисеев. Через минуту хозяева забили первый гол во встрече, благодаря усилиям форварда Никиты Дыняка, результативные баллы также заработали Дмитрий Воронков и Даниил Журавлёв.

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Ещё через две минуты в большинстве «Ак Барс» забросил вторую шайбу, автором стал Стивен Кэмпфер. Голевая передача на счету Даниса Зарипова и Дмитрия Кагарлицкого. На 45-й минуте подопечные Дмитрия Квартальнова сравняли счёт, гол забил нападающий Джордан Уил, ему ассистировали Дмитрий Юдин и Константин Лучевников.



На четвёртой минуте овертайма решающий гол забил Никита Гусев.