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«Ак Барс» в овертайме уступил СКА, отыгравшись по ходу игры с 0:3

«Ак Барс» в овертайме уступил СКА, отыгравшись по ходу игры с 0:3
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Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал победу над «Ак Барсом» во встрече регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0). Матч прошёл в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

На 13-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Андрей Кузьменко. Ему ассистировали Бурдасов и Йоонас Кемппайнен. На 27-й минуте в большинстве СКА увеличил преимущество, отметился Антон Бурдасов, которому голевую передачу отдали Кузьменко и Никита Гусев.

На 35-й минуте третью шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Мэт Робинсон, ассистенты — Гусев и Данила Моисеев. Через минуту хозяева забили первый гол во встрече, благодаря усилиям форварда Никиты Дыняка, результативные баллы также заработали Дмитрий Воронков и Даниил Журавлёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ещё через две минуты в большинстве «Ак Барс» забросил вторую шайбу, автором стал Стивен Кэмпфер. Голевая передача на счету Даниса Зарипова и Дмитрия Кагарлицкого. На 45-й минуте подопечные Дмитрия Квартальнова сравняли счёт, гол забил нападающий Джордан Уил, ему ассистировали Дмитрий Юдин и Константин Лучевников.

На четвёртой минуте овертайма решающий гол забил Никита Гусев.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьменко (Бурдасов, Кемппайнен) – 12:41' (5x5)   0:2 Бурдасов (Кузьменко, Гусев) – 26:54' (5x4)   0:3 Робинсон (Гусев, Моисеев) – 34:16' (5x5)   1:3 Дыняк (Воронков, Журавлёв) – 35:39' (5x5)   2:3 Кэмпфер (Зарипов, Кагарлицкий) – 37:25' (5x4)   3:3 Уил (Юдин, Лучевников) – 44:27' (5x5)   3:4 Гусев (Морозов, Воробьёв) – 63:09' (5x5)
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