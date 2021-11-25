Зайцев был оштрафован НХЛ на $ 5 тыс. за удар клюшкой форварда «Сан-Хосе» Майера

Сегодня, 25 ноября, в Сан-Хосе (США) «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Оттаву Сенаторз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0).



Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев провёл на льду 15 минут и 17 секунд, заработав показатель полезности "+1". Также 30-летний игрок был оштрафован Департаментом безопасности НХЛ на $ 5 тыс. за удар клюшкой форварда «Сан-Хосе» Тимо Майера.



Всего на счету Зайцева в текущем сезоне 12 матчей, в которых он забросил одну шайбу при показателе полезности "-3".



«Оттава» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 17 матчей имея в своём активе девять очков.