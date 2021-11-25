Зайцев был оштрафован НХЛ на $ 5 тыс. за удар клюшкой форварда «Сан-Хосе» Майера
Поделиться
Сегодня, 25 ноября, в Сан-Хосе (США) «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Оттаву Сенаторз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0).
Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев провёл на льду 15 минут и 17 секунд, заработав показатель полезности "+1". Также 30-летний игрок был оштрафован Департаментом безопасности НХЛ на $ 5 тыс. за удар клюшкой форварда «Сан-Хосе» Тимо Майера.
Всего на счету Зайцева в текущем сезоне 12 матчей, в которых он забросил одну шайбу при показателе полезности "-3".
«Оттава» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 17 матчей имея в своём активе девять очков.
Комментарии
- 25 ноября 2021
-
23:45
-
23:39
-
23:33
-
23:11
-
23:00
-
22:48
-
22:41
-
22:32
-
22:24
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:46
-
21:32
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:59
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:35
-
20:16
-
20:02
-
19:43
-
19:37
-
19:35
-
19:06
-
18:59
-
18:36
-
18:15
-
17:49
-
17:26
-
17:04
Партнерский контент