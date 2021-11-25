Б. Миронов: «Спартак» опять неважно начал игру. Но команда собралась, взяли себя в руки

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (6:4).



«Опять мы неважно начали – пропустили два гола. Но потом команда собралась, взяли себя в руки – было видно, что есть запас сил на победу. Конечно, нельзя пропускать первыми – старались добиться от ребят, чтобы сами повели в счёте. На характере, сыграли правильно – и довели игру до победного конца. Всех болельщиков с победой – и готовимся дальше!», — приводит слова Миронова официальный сайт «Спартака».



Красно-белые в настоящий момент занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 33 матчей имея в своём активе 36 очков.