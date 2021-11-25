Брагин: при счёте 3:0 дали воздуху «Ак Барсу», но затем имели преимущество и хорошо играли

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча с «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (4:3, ОТ).
«Гусев в хорошей физической форме. Определённые игровые нюансы приходят к нему, он всё лучше и лучше играет с каждым матчем.
Сегодня была хорошая работа с нашей стороны. Массу моментов создали, реализация могла быть лучше. Работали с первой до последней минуты. Благодарен ребятам. Очень серьёзно отнеслись к матчу. При счёте 3:0 дали воздуху «Ак Барсу», но потом мы имели преимущество и хорошо играли.
Сегодня вышел Дмитрий Николаев, так как он до этого хорошо играл и в Казани хороший матч провёл. Он заслуженно играет в наших воротах. Марату Хуснутдинову дали отдохнуть, а Матвей Мичков не вошёл немного в игру. Александр Волков набирает форму и приносит пользу своими действиями команде», — цитируют Брагина «РИА Новости Спорт».
- 25 ноября 2021
-
23:45
-
23:39
-
23:33
-
23:11
-
23:00
-
22:48
-
22:41
-
22:32
-
22:24
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:46
-
21:32
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:59
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:35
-
20:16
-
20:02
-
19:43
-
19:37
-
19:35
-
19:06
-
18:59
-
18:36
-
18:15
-
17:49
-
17:26
-
17:04