Брагин: при счёте 3:0 дали воздуху «Ак Барсу», но затем имели преимущество и хорошо играли

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча с «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (4:3, ОТ).



«Гусев в хорошей физической форме. Определённые игровые нюансы приходят к нему, он всё лучше и лучше играет с каждым матчем.



Сегодня была хорошая работа с нашей стороны. Массу моментов создали, реализация могла быть лучше. Работали с первой до последней минуты. Благодарен ребятам. Очень серьёзно отнеслись к матчу. При счёте 3:0 дали воздуху «Ак Барсу», но потом мы имели преимущество и хорошо играли.



Сегодня вышел Дмитрий Николаев, так как он до этого хорошо играл и в Казани хороший матч провёл. Он заслуженно играет в наших воротах. Марату Хуснутдинову дали отдохнуть, а Матвей Мичков не вошёл немного в игру. Александр Волков набирает форму и приносит пользу своими действиями команде», — цитируют Брагина «РИА Новости Спорт».