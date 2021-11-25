Леонтьев — о 3:2 с рижским «Динамо»: очень тяжёлая игра. Молодцы, что смогли её переломить

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о прошедшем матче с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (3:2, бул.).



«Очень тяжёлая игра для нас. Шестой матч через день плюс у нас играют одни и те же ребята. Нагрузка уже становится серьёзной. А поединки сейчас все интенсивные, насыщенные. Все борются за очки. Мы предполагали, что сегодня будет такая игра. То, что выиграли по буллитам — это хорошо. Нам нужны эти очки. Рига играла третью игру на выезде и пока были без очков, от того и настрой запредельный, поэтому мы и ожидали тяжёлый матч. Всех наших болельщиков и ребят с победой! Молодцы, что смогли переломить эту непростую игру.



Ребята хотели за счёт индивидуальной игры, мастерства заходить в зону соперника, но этого делать не надо. А надо делать то, что отрабатывается на тренировках и что было в предыдущих играх… Всё, что приносило результат раньше — надо это делать. Другого объяснения у меня нет.



Дебют Севостьянова за «Нефтехимик»? Он картины не испортил, за исключением того момента, когда шайба у него сошла. Он неудачно её выбросил и нам забили после наброса, а Судницин не видел момент броска. В целом претензий к нему нет, за исключением этого момента. Со своим отношением к делу он растёт и прогрессирует как хоккеист», — цитирует Леонтьева пресс-служба клуба.