Квартальнов — о запросе на гол: рисковали. В матчах со СКА никогда не бываешь уверенным

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал сегодняшнее поражение от СКА (3:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Интересная игра. С 0:3 – 3:3, здорово. Что ещё сказать? Хотелось бы что-то сказать…Жаль, конечно, что проиграли в овертайме. Я, может быть, не тех выпустил. Но там мастерство сыграло хорошую роль.



Сложновато некоторым ребятам. Череда игр, кто-то устаёт. Во втором периоде много удалений: если не ошибаюсь, за восемь минут шесть минут в удалении. Большая нагрузка на ребят, кажется, чуть-чуть просели.



Не видно лидеров команды. Где они? Я хотел бы и Данису дать «перекурить», дать отдохнуть от игр. Но я считаю, что Галимов и Воронков выхлестнулись, играя за сборную. Здорово, что кто-то выходит, но „5 на 3“ надо было забить. В третьем периоде были моменты, где к нам разящие атаки проходили. Мы проигрывали.



У СКА тоже есть неопытная зона обороны. Наверное, были в равных условиях. Атака должна была сыграть лучше, лидеры должны вести за собой. Мне кажется, для кого-то это тоже шанс. Как в песне: всё было гладко, как всегда, но тёмная лошадка вырвалась вперёд. Хотелось бы, чтобы сейчас дыняков было побольше.



Не было опасений, что запрос на гол будет отрицательным и команда получит двухминутное удаление? Рисковали, да. Были уверены? Когда играешь со СКА, никогда не чувствуешь себя так.



– У СКА играл молодой вратарь Дмитрий Николаев? Мы играем с хорошей командой и, как я понимаю, этот вратарь сейчас лучший на данный момент. Молодой не молодой – это уже из другой области вопрос, – приводит слова Квартальнова «Спорт Бизнес Online».