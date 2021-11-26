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Овечкин прокомментировал свой ассистентский хет-трик в матче с «Монреалем»

Овечкин прокомментировал свой ассистентский хет-трик в матче с «Монреалем»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о большом количестве голевых передач на старте сезона НХЛ.

«А разве что-то изменилось? Я просто отдал передачу Кузе — он дал пас под бросок Джону. Потом я отдал передачу Джону — и он нашёл пасом Кузю. Обычное дело, второстепенные передачи. Но годится и это», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Теперь у него 33 (15+18) очка в 20 играх сезона.

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