Фридман: Овечкин напоминает, что великие развиваются независимо от возраста и препятствий

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о нынешнем уровне игры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«По тому, как Александр Овечкин начал сезон, он заслуживает «Харт Трофи». Он – напоминание, что великие развиваются вне зависимости от возраста и внешних препятствий. С тремя голевыми передачами в матче с «Монреалем» на его счету их теперь 18 в 20 играх. Это столько же, сколько в предыдущем сезоне (в 45 матчах), и на одну меньше, чем в сезоне-2019/2020 (в 68 матчах). Его рекорд – 59 за сезон. Единственный, кто может остановить его, — Никлас Бекстрём, который отберёт у него все ассисты, когда вернётся в состав. Также Овечкин идёт на скорости 39 голов после кистевых бросков, что может быть на 10 больше, чем его лучший результат (в сезоне-2015/2016); четыре гола после щелчков, что может быть на один меньше, чем его худший результат (пять в сезоне-2010/2011). Что впечатляет больше всего, у него никогда не было более 112 очков, также он не совершал трёхзначного количества результативных действий с сезона-2009/2010. Сейчас он идёт на скорости 135 очков. Очень впечатляюще», — сказал Фридман в подкасте «32 Thoughts».