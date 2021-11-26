«Разыскивается за ограбление». Худобин изображён на своей новой маске

Стало известно, как будет выглядеть дизайн новой маски российского голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина.



Хоккеист сам же будет изображён на своём новом шлеме. На рисунке хоккеист стоит под вывеской «Разыскивается за ограбление».



Видео с дизайном новой маски – тут.



35-летний Худобин в регулярном чемпионате — 2020/2021 провёл 32 матча за «Даллас», в которых показал коэффициент надёжности 2,54 при проценте отражённых бросков 90,5. Его контракт с зарплатой в $ 3,333 млн рассчитан ещё на два года.



В текущем сезоне российский голкипер провёл 7 матчей, в которых пропустил 23 шайбы. Из них 6 вратарь начал в стартовом составе. три матча закончились победой в основное время, один победой в овертайме и три поражения в основное время.

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