Лундквист сыграл на гитаре песню группы Metallica в прямом эфире

Шведский голкипер Хенрик Лундквист, завершивший профессиональную карьеру в августе 2021 года, продолжает работу в качестве телевизионного эксперта.



В эфире телеканала TNT экс-вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» исполнил на гитаре песню группы Metallica. Видео можно посмотреть по ссылке.



В октябре 2020 года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, вратарь подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтоном». В январе 2021 года Лундквист перенёс операцию на открытом сердце. Не проведя за новый клуб ни одной игры, хоккеист объявил о завершении карьеры.



Лундквист является победителем Олимпиады-2006, а также серебряным призёром ОИ-2014, чемпионом мира — 2017 и вице-чемпионом мира — 2004, двукратным обладателем золота чемпионата Швеции (2003, 2005). В 2012 году Лундквист выиграл «Везину Трофи».