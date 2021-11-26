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Лундквист сыграл на гитаре песню группы Metallica в прямом эфире

Лундквист сыграл на гитаре песню группы Metallica в прямом эфире
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Шведский голкипер Хенрик Лундквист, завершивший профессиональную карьеру в августе 2021 года, продолжает работу в качестве телевизионного эксперта.

В эфире телеканала TNT экс-вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» исполнил на гитаре песню группы Metallica. Видео можно посмотреть по ссылке.

В октябре 2020 года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, вратарь подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтоном». В январе 2021 года Лундквист перенёс операцию на открытом сердце. Не проведя за новый клуб ни одной игры, хоккеист объявил о завершении карьеры.

Лундквист является победителем Олимпиады-2006, а также серебряным призёром ОИ-2014, чемпионом мира — 2017 и вице-чемпионом мира — 2004, двукратным обладателем золота чемпионата Швеции (2003, 2005). В 2012 году Лундквист выиграл «Везину Трофи».

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