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Главный тренер «Каролины» раскритиковал А. Свечникова за драку в матче с «Сиэтлом»

Главный тренер «Каролины» раскритиковал А. Свечникова за драку в матче с «Сиэтлом»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор остался недоволен дракой, в которой принял участие российский нападающий клуба Андрей Свечников в матче с «Сиэтл Кракен» (1:2).

«Это было не лучшее решение, потому что такое удаление выводит нашего лидера из игры. Я не знаю, как Андрей умудрился получить дополнительные две минуты в том эпизоде, что мы остались в меньшинстве. Я не знаю, как удаление схватил Славин, но это привело к голу в наши ворота.

Всё складывалось против нас. Причём на старте чемпионата всё получалось удачно и легко. А сейчас мы переживаем один из тех периодов, когда нужно бороться за каждое турнирное очко, сжав зубы и проявляя терпение», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

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