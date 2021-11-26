Овечкин назвал лучшую команду в истории НХЛ, составленную из российских игроков

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал лучшую команду в истории Национальной хоккейной лиги, составленную из россиян.
Лучшим голкипером 36-летний форвард назвал Николая Хабибулина, защитниками — Сергея Зубова и Андрея Маркова, а среди нападающих выделил Павла Буре, Сергея Фёдорова и Илью Ковальчука, сообщил Овечкин в инстаграм-аккаунте «Фонбет».
Напомним, в текущем регулярном чемпионате 36-летний нападающий провёл 20 матчей за «Кэпиталз», в которых набрал 33 (15+18) результативных балла при показателе полезности «+15».
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 20 игр имея в своём активе 29 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Флоридой» (27 ноября).
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