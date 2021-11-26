Форвард СКА Волков не набирает очки 6 матчей подряд. У него один голевой пас за 7 игр

Нападающий СКА Александр Волков не сумел набрать результативных баллов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (4:3, ОТ).



Игрок провёл на льду 13 минут и 36 секунд, нанёс четыре броска по воротам и провёл один силовой приём при показателе полезности «-1».



Всего в текущем чемпионате Волков принял участие в семи встречах, набрав 1 (0+1) очко при общей полезности «-4». Свой единственный результативный балл он набрал в первом матче за СКА – 2 ноября с магнитогорским «Металлургом».



Напомним, 24-летний форвард перешёл в СКА в конце октября 2021 года, подписав контракт сроком на четыре года.



Прошлый сезон Волков начал в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал пять очков (3+2). Завершал чемпионат хоккеист в «Анахайме», где за 18 игр заработал восемь баллов: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.