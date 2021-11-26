Рекордсмен НХЛ по голам в большинстве Андрейчук сравнил игровой стиль Овечкина со своим
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Экс-форвард клубов Национальной хоккейной лиги Дэйв Андрейчук выразил мнение об игровом стиле российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и сравнил его со своей игрой.
«Со мной были хорошие игроки, бросавшие в мою сторону, отдающие мне передачи. Так же, как и у Ови, верно? В то же время из моих 600-скольких-то-там (640. – Прим. «Чемпионата») шайб, думаю, всего одну я забросил в касание. Так что мы абсолютно разные.
Противоположности, не так ли? Это была другая игра. Это был другой стиль. Я в основном находился в паре метров от ворот», — приводит слова Андрейчука официальный сайт НХЛ.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Овечкин принял участие в 20 матчах, набрав в них 33 (15+18) очка.
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