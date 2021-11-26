Минспорт утвердил Жамнова в качестве главного тренера сборной России по хоккею

Министерство спорта Российской Федерации утвердило назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.



Напомним, ранее экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить Жамнова главным тренером национальной команды. До этого момента формально им числился Валерий Брагин, который мог включать в список кандидатов в национальную команду и исключать игроков из списка.



В тренерский штаб Жамнова вошли главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов, а также Сергей Гончар и Евгений Набоков в качестве тренера вратарей. Менеджером по работе с игроками НХЛ является Илья Ковальчук.



Первым турниром, на котором Жамнов будет руководить национальной командой, станет Кубок Первого канала, который состоится в Москве с 15 по 19 декабря.