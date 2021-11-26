Директор «Нефтехимика»: в этом году ощутили потолок зарплат. В КХЛ повысилась конкуренция

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о бюджете клуба, а также о пользе потолка зарплат в КХЛ.



«Сильно сократился бюджет в 2020 году из-за пандемии? В два раза. Пришлось формировать команду, укладываясь в пол зарплат — тогда он составлял 270 млн рублей. Остальные деньги с трудом распределили так, чтобы нам хватило на поездки, проживание, питание, проведение учебно-тренировочных сборов, закупку формы, клюшек, обмундирования, выплаты зарплаты сотрудникам клуба. Мы с честью прошли этот период и даже заработали небольшую прибыль на продаже прав на игроков, в частности, Дамира Шарипзянова.



И в 2021 году было уже немножко легче, поскольку понимали сложности, которые несёт антипандемийная программа по части дополнительных затрат на вакцинирование, тестирование, санобработку, масочный режим, ограничение по доступу зрителей. Мы уже формировали с учётом этого бюджет. Он вырос незначительно — только на 45 млн рублей, сумму повышения пола зарплат КХЛ. Бюджет у нас находится не на высоком уровне, но он достаточен, чтобы обеспечить комфортную работу ребят. Они это видят и стараются отблагодарить за это своим отношением, тем, что выкладываются на льду на 100–150%.



В этом сезоне мы ощутили потолок более наглядно и осязаемо. Сужается коридор между полом и потолком, что усиливает конкуренцию между клубами за игроков, стимулирует снижение неразумно раздутых контрактов хоккеистов. Команды среднего уровня получают возможность набрать хороший состав. Уровень игры выравнивается, что даёт пользу всем. Клубы наращивают свой потенциал, хоккеисты получают широкий выбор команд, куда можно устроиться. А в лиге повышается конкуренция. В нынешнем сезоне это заметно — плотность таблицы стала выше.



Это помогает удерживать лидеров? Да. Например, в этом году мы смогли сохранить у себя одного из своих сильнейших игроков, Павла Порядина, которым интересовался «Ак Барс». Но «Нефтехимику» удалось повторить финансовое предложение Казани. Паша получит у нас больше игрового времени и больше возможностей для своего профессионального развития», — цитируют Ларионова «Известия».