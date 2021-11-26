Рашевский: лет в 15 понял, что хоккей — моё будущее. Может быть, оставлю след в истории

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о любимом игроке, увлечениях, а также об эмоциях от игры в хоккей.



«Когда стал больше понимать в хоккее, мне приглянулся Максим Сушинский, наш, питерский. Всегда говорят, что в СКА нет местных ребят, одни приезжие. А тут он – коренной петербуржец, отличный игрок и хороший человек.



Раньше очень переживал, когда выходил на матчи. Сейчас – спокоен и очень хочу победить. Ненавижу проигрывать, всегда хочется принести пользу команде и добиться результата. Когда всё удаётся, получаешь нереальное удовольствие от игры. Когда весь матч пробегал без шайбы, а тебя ещё и ударили больно, какое тут удовольствие? До трёх утра не можешь уснуть, прокручиваешь в голове, что сделал не так, грустишь, мысли гоняешь. С возрастом понял, что это бесполезно, зачем лишний раз нагружать нервную систему? Нужно сделать выводы и исправить ошибки в будущих матчах.



Отец мне много рассказывал, прямо твердил каждый день, что нужно сделать, чтобы стать чемпионом. Три самых важных пункта – питание, сон и объём тренировок. Чем он больше, тем лучше. Отдыхать тоже нужно, но лучше отдыхать активно, тогда ты на следующий день будешь в тонусе. Бывает, хоккеистам дают два дня выходных, они приходят – плюс пять килограммов, и от тренировки задыхаются.



Увлечения – киберспорт и криптовалюта. Это как в хоккее – тоже пятёрка игроков, тоже есть взаимодействия и наигранные ситуации. Важно командное мышление, реакция. Что касается криптовалюты, изучаю, как правильно торговать на бирже, куда вкладываться. Мне это интересно, иногда покупаю акции. У меня дома даже есть майнинговая ферма, такой небольшой пассивный доход. Захожу в приложение, смотрю рынок – что перспективно, а что нет. Сейчас это – тенденция среди молодёжи, потому что за этим будущее. Многие хоккеисты у нас в команде этим занимаются, просто кто-то вкладывает больше, кто-то меньше.



Лет в 15 я понял, что хоккей – это моё будущее. Когда выходишь на лёд, испытываешь что-то невероятное. Может быть, у меня будет возможность оставить какой-то след в истории», — цитирует Рашевского пресс-служба КХЛ.