Сын Овечкина принял участие в тренировке «Вашингтона» на День благодарения
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Сергей Овечкин, сын российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, принял участие в тренировочном занятии клуба на День благодарения.
Видео с моментами тренировки появилось в инстаграм-аккаунте жены 36-летнего хоккеиста — Анастасии Шубской.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 20 матчах, в которых набрал 33 (15+18) результативных очка при показателе полезности «+15».
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 20 матчей набрав 29 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Флоридой Пантерз». Матч пройдёт в субботу, 27 ноября. Начало — в 1:00 мск.
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