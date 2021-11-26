Сын Овечкина принял участие в тренировке «Вашингтона» на День благодарения

Сергей Овечкин, сын российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, принял участие в тренировочном занятии клуба на День благодарения.



Видео с моментами тренировки появилось в инстаграм-аккаунте жены 36-летнего хоккеиста — Анастасии Шубской.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 20 матчах, в которых набрал 33 (15+18) результативных очка при показателе полезности «+15».



«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 20 матчей набрав 29 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Флоридой Пантерз». Матч пройдёт в субботу, 27 ноября. Начало — в 1:00 мск.