Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сын Овечкина принял участие в тренировке «Вашингтона» на День благодарения

Сын Овечкина принял участие в тренировке «Вашингтона» на День благодарения
Комментарии

Сергей Овечкин, сын российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, принял участие в тренировочном занятии клуба на День благодарения.

Видео с моментами тренировки появилось в инстаграм-аккаунте жены 36-летнего хоккеиста — Анастасии Шубской.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 20 матчах, в которых набрал 33 (15+18) результативных очка при показателе полезности «+15».

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 20 матчей набрав 29 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Флоридой Пантерз». Матч пройдёт в субботу, 27 ноября. Начало — в 1:00 мск.

От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021