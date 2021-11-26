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Форвард «Адмирала» Верба и защитник «Автомобилиста» Василевский устроили драку в матче

Форвард «Адмирала» Верба и защитник «Автомобилиста» Василевский устроили драку в матче
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В эти минуты во Владивостоке проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и екатеринбуржским «Автомобилистом». На 15-й минуте второго периода счёт 3:0 в пользу гостей.

На восьмой минуте второй 20-минутки в игре произошла драка между нападающим «Адмирала» Марком Вербой и защитником «Автомобилиста» Алексеем Василевским. Победу в схватке одержал игрок гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам Верба был оштрафован на пять минут за драку, а также на две за оскорбление судей и неспортивное поведение. Василевский получил пятиминутное удаление.

Отметим, что заброшенными шайбами отличились Алексей Макеев (дубль) и Патрис Кормье.

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