«Сочи» одержал победу в третьем матче подряд, переиграв в гостях «Амур»

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге с «Амуром» со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».



На 25-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Никита Точицкий, которому ассистировал Кирилл Петьков. Второй гол сочинцев на 59-й минуте в пустые ворота забил форвард Василий Глотов.

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«Сочи» набрал 30 очков после 33 матчей, занимая 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» также расположился на 10-м месте в Восточной конференции, имея в своём активе 29 баллов после 34 встреч.



В следующей встрече подопечные Андрея Назарова сыграют в гостях с «Адмиралом» (28 ноября, 10:00 мск). «Амур» в этот же день проведёт домашний матч с «Салаватом Юлаевым» (10:00 мск).