Назаров — о 2:0 с «Амуром»: в КХЛ везде супертяжело. Ребята получают хорошие зарплаты

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Амуром» (2:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Поблагодарил ребят после матча. Это была очень тяжёлая игра для нас. Выезд на Дальний Восток – это всегда тяжело для всех команд. Сегодня нам где-то повезло, наш вратарь сыграл очень удачно, держал нас в игре. Мы забросили шайбу, вторую отправили в пустые. Прекрасная победа. Радуемся и готовимся к следующему матчу.
В Новосибирске была тяжёлая игра, здесь тоже. Всё-таки это КХЛ, здесь везде тяжёлые игры. Ребята получают хорошие зарплаты, все стараются. Не скажу, что где-то бывает легко. Везде супертяжело. Вы сами видите, что и гранды лиги проигрывают по 7-8 матчей подряд, это тоже неспроста. В КХЛ в принципе тяжело выиграть», — приводит слова Назарова пресс-служба клуба.
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