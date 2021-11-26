Вайсфельд: вратарская линия — не самая сильная в «Тракторе». Не для больших дел

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о распределении сил в Западной конференции КХЛ.

«Кто выглядит предпочтительнее из лидеров на Западе? Сейчас это не играет роли. Некоторые матчи одни лучше проводят, некоторые — другие. Сказать, что кто-то доминирует, я не могу.

Есть ли в «Тракторе» вратарская проблема? Не назвал бы это проблемой, но очевидно, что эта линия — не самая сильная в команде. Не для больших дел.

У «Салавата» не до конца прошла зависимость от финского звена? Думаю, проблема в другом. Роспотребнадзор на неделю запретил им даже тренироваться. Проблема в подготовке, а не в зависимости от легионеров», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.