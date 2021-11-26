Вайсфельд: вратарская линия — не самая сильная в «Тракторе». Не для больших дел
Поделиться
Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о распределении сил в Западной конференции КХЛ.
«Кто выглядит предпочтительнее из лидеров на Западе? Сейчас это не играет роли. Некоторые матчи одни лучше проводят, некоторые — другие. Сказать, что кто-то доминирует, я не могу.
Есть ли в «Тракторе» вратарская проблема? Не назвал бы это проблемой, но очевидно, что эта линия — не самая сильная в команде. Не для больших дел.
У «Салавата» не до конца прошла зависимость от финского звена? Думаю, проблема в другом. Роспотребнадзор на неделю запретил им даже тренироваться. Проблема в подготовке, а не в зависимости от легионеров», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Комментарии
- 26 ноября 2021
-
18:00
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:24
-
17:15
-
16:56
-
16:43
-
16:09
-
15:39
-
15:24
-
15:22
-
14:52
-
14:40
-
14:25
-
14:23
-
14:12
-
13:50
-
13:19
-
12:45
-
12:20
-
12:02
-
11:35
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:25
-
09:03
-
08:40
-
08:19
-
06:46
-
06:09
-
05:34
Партнерский контент