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Вайсфельд: удивила история, когда «Динамо» Мн играло в три пятёрки. Есть там кто живой?

Вайсфельд: удивила история, когда «Динамо» Мн играло в три пятёрки. Есть там кто живой?
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Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о минском «Динамо», а также о ситуации в матче с московскими одноклубниками (3:7), когда белорусская команда из-за симптомов ОРВИ у ряда игроков вышла на матч с 14 полевыми игроками.

«Не знаю, чего не хватает минскому «Динамо». Такая команда. Не сказать, что у них какой-то звёздный состав, что это сенсация, когда они проигрывают. Они так играют. Меня лично очень удивила история, когда люди болели, а они приезжали на матчи в три пятёрки. А где фарм-клубы, молодёжь, школа? Кто-то у них там вообще есть живой? Это мне не очень понятно. Не думаю, что их поражения — большая сенсация. Когда СКА шесть матчей подряд проиграл, это действительно была сенсация. А когда минское «Динамо» — что тут удивительного?» — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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