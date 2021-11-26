Точицкий — о раннем времени матча с «Амуром»: перелёт забирает больше сил

Нападающий «Сочи» Никита Точицкий прокомментировал итоги встречи с «Амуром» (2:0).

«Мы готовились ко встрече, зная, что «Амур» очень неплохо выступает в этом сезоне. Но мы провели хороший матч без каких-то серьёзных провалов. Мне кажется, сегодня в первом периоде мы сыграли гораздо лучше, чем в матче с «Сибирью». Понятно, что хозяева всегда стараются начинать матчи очень активно, чтобы подавить соперника. Мы были готовы к этому. Нам было важно действовать построже. Таких уж явных голевых моментов «Амур» в первом периоде не имел. Вытерпели, а дальше уже сами стали навязывать сопернику свою игру.

Что чувствует организм, когда приходится играть в двенадцать часов дня? На мой взгляд, это не самая большая проблема. Мы почти всегда тренируемся в это время, поэтому выходить на лёд вполне привычно. На самом деле больше сил забирает перелёт, нежели то, что приходится проводить матч утром.

Тело никакого дискомфорта не чувствует? Нет, понятно, что тяжело, всё-таки идёт смена часовых поясов. Но, повторю, длительный перелёт отнимает гораздо больше сил. Поэтому надо просто сыграть грамотно. Если нужно, то попроще. Если вы обратили внимание, сегодня у нас было хорошее движение. Так что раннее начало матча не стало для нас каким-то особым препятствием.

В какой момент поняли, что эту игру можно забрать? Мы в каждом матче выходим играть на победу и думаем об этом все 60 минут. У меня было две травмы в ходе текущего сезона, набираю ли форму? Скажу так: хотелось бы лучше. Мне просто надо идти от матча к матчу и добавлять», — приводит слова Точицкого официальный сайт «Сочи».