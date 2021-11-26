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Клод Жюльен назначен главным тренером сборной Канады на Кубок Первого канала

Клод Жюльен назначен главным тренером сборной Канады на Кубок Первого канала
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Клод Жюльен, известный по работе в «Монреаль Канадиенс» и «Бостон Брюинз», станет главным тренером сборной Канады на Кубке Первого канала, сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

В тренерский штаб также вошли Брюс Будро, ранее возглавлявший «Вашингтон Кэпиталз», «Анахайм Дакс» и «Миннесоту Уайлд», и Скотт Уокер. Генеральным менеджером назначен Шейн Доун, ассистировать ему будет Блэр Маккейси.

Таким же будет тренерский штаб канадской сборной и на Кубке Шпенглера.

Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 15 по 19 декабря.

Напомним, если НХЛ отправится на Олимпиаду, то сборную Канады возглавит действующий наставник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер. В его штаб войдут Барри Тротц, Брюс Кэссиди и Питер Дебур.

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