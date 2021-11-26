Питерс — о хет-трике Макеева: вчера Алексею исполнилось 30, он сам себе подарок преподнёс

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги матча с «Адмиралом» (5:1).
«Очень рады, что, наконец, удалось забросить шайбы. Забили достаточно быстрый гол и контролировали ход матча. Во втором периоде у нас возникли небольшие трудности с удалениями. Конечно, лучше от этого избавиться, но я доволен тем, как сыграли наши бригады меньшинства, они проделали отличную работу. А в третьем периоде мы снова вернули игру под свой контроль и довели её до победы.
Макеев сегодня стал супероружием со стороны «Автомобилиста»? Я в принципе сегодня очень доволен игрой этого звена. Ребята очень хорошо себя проявили. Хорошая игра в исполнении Куликова, который поднялся в звено к Макееву и Шумакову в связи с травмами ряда наших игроков. И сегодня они очень хорошо взаимодействовали друг с другом. К тому же вчера Алексею Макееву исполнилось 30 лет, и сегодня он таким образом отметил это событие и сам себе преподнёс подарок», — приводит слова Питерса официальный сайт «Автомобилиста».
- 26 ноября 2021
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