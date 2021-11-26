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Горбенко — о матче с «Автомобилистом»: поражение по делу. Не хватило «Адмиралу» эмоций

Горбенко — о матче с «Автомобилистом»: поражение по делу. Не хватило «Адмиралу» эмоций
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Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Олег Горбенко прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (1:5).

«Поражение по делу. Не хватило нам эмоций. Выплеснули, наверное, много эмоций в матче с Омском. Извиняюсь перед болельщиками.

Поменяли вратаря, игра чуть-чуть встряхнулась. Побежали вперёд, но попались на контратаках. Такая мастеровитая команда, конечно, наказывает в таких моментах. Но ничего не поделаешь, на сегодня так. Полтора дня проходит — уже совершенно другое состояние. Но будем делать выводы. Уже послезавтра следующий соперник, которого надо обыгрывать», — приводит слова Горбенко официальный сайт «Автомобилиста».

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