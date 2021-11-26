«Повлияют ли на что-нибудь усилия Сергачёва?» The Athletic — о возможном новом контакте

Журналист The Athletic Джо Смит предположил, каким может стать новый контракт российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, чьё соглашение истекает после сезона-2022/2023. Сейчас он зарабатывает в среднем за год зарабатывает $ 4,8 млн.

«Летот 2023 года значительная часть денег пойдёт Сергачёву, Чирелли и Чернаку. Проблема в том, что их может не хватить, чтобы набрать полную команду. Трудно предсказать, какими будут их новые сделки, хотя это „Тампа“ обязательно постарается „связать“ своих основных игроков долгосрочными соглашениями после истечения их контрактов-»мостов". Мои прогнозы для Сергачёва ($ 7 млн), Чирелли ($ 6,75 млн) и Чернака ($ 6 млн), скорее всего, консервативны, особенно с учётом тех денег, которые защитники получают на рынке. Повлияют ли на что-нибудь усилия Сергачёва в этом сезоне?



Согласно графику нашего коллеги Дома Лущишина, рыночная стоимость Сергачёва в следующие семь сезонов (включая два года, на которые у него есть контракт прямо сейчас) составляет в среднем $ 7,7 млн, в то время как он находится на границе между номером один и защитником в топ-паре", — приводит слова Смита The Athletic.