Хартли — о 4:5 от «Сибири»: никогда не использую травмы защитников как оправдание

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Сибирью» (4:5).

«Сибирь» — с победой. Тяжёлая игра для «Авангарда». Для болельщиков, конечно, матч получился очень захватывающим, много голов. Но для тренеров это не так из-за большого количества пропущенных шайб. В целом получилась хорошая игра от «Сибири».

Пропуск матчей Толчинским? Травмы — неотъемлемая часть хоккея, любая команда из сезона в сезон проходит это. Толчинский — отличный игрок, влияет на игру, но в «Авангарде» много других хороших ребят. Очень благодарен своей команде. Игра была достаточно высокого темпа, могла обернуться в любую сторону, но одна ошибка решила исход дерби. Что изменилось в дерби в этом году? Игроки обращаются с шайбой. Они и решают, сколько и когда забивать. Сегодня и «Сибирь» сыграла в атакующий хоккей, и «Авангард». Поэтому получилось так много голов.

Прогресс Грицюка? В последние пару месяцев Арсений сделал большой прогресс: вырос как психологически, так и физически. Он сейчас уже понимает, что такое настоящий взрослый профессиональный хоккей, потому что есть отличия от юниорского, молодёжного хоккея, и он сейчас сделал этот шаг для понимания профессионального взрослого хоккея.

Не успевали накрывать нападающих — это усталость или нехватка опытных защитников? Можно высказать своим игрокам, но можно и похвалить команду соперника. «Сибирь» сделала пару хороших бросков, была ещё пара отскоков в пользу новосибирцев. Да, может, в паре случаев защитники могли сыграть лучше, но и нападающие могли сыграть лучше. Никогда не использую травмы защитников как оправдание. Наоборот, сегодня неплохо сыграли Давыдов и Чистяков в отсутствии Готовца», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.